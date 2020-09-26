الشهيد الــ176.. "الأطباء" تنعي استشاري الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عطيه باشا، استشاري الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عطيه باشا، الطيب رقم الــ(176)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 19 ساعة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ 34 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

منذ ساعة و نصف

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 8 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ ثلث ساعة

مدرب الأهلي يواصل الغياب بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

خبر سار في الأهلي

01:06 م

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

12:56 م

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

01:43 م

عاجل.. وفاة المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

12:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»