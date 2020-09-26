بعد تحديد موعد الدفعة الثانية.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمسة؟

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سيكون أصحاب المعاشات على موعد جديد مع صرف العلاوات الخمسة خلال الأيام المقبلة، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاملات المستفيدين من هذه العلاوات، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، حيث يتم صرف العلاوات على 4 دفعات كل 3 أشهر، وبدء الصرف بداية يوليو الماضى.



وتم صرف الدفعة الأولى لهم، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه، فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية، بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على 4 أقساط، وتم صرف متجمد القسط الأول.



وتقدم "الفجر" في السطور الأتية الطريقة التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها من أجل الاستعلام ومعرفة مستحقاتك في العلاوات الخمسة:



- البداية الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية https:www.nosi.gov.egarnewsPages4-6-2020.aspx.



- إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش



- إدخال الرقم التأميني لصاحب المعاش



- كتابة اسم الأم في الخانة المطلوبة



- الضغط على علامة ليست روبورت إذا ظهرت لك



- الضغط على استعلام





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها ستقوم بدفع تلك المعاشات المجمدة عن طريق الدفعات، وأول دفعة من مستحقين المعاشات كانت في شهر يوليو الماضي لعام 2020، أما الدفعة الثانية من مستحقين المعاشات ستكون في شهر أكتوبر لعام 2020، على أن تصرف الدفعة الثالثة من مستحقي المعاشات في شهر يناير لعام 2021، فيما تصرف الدفعة الرابعة والأخيرة للمستحقين في شهر أبريل لعام 2021.



وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات ما بين 2006 لـ2015، يضيف 80% من معاشه، سيتم الصرف فى أول يوليو المقبل، مشيرة إلى أن حجم المبالغ المخصصة لهذه العلاوات يقدر بـ 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه أخرى تصرف على مدار 4 أشهر.



وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM"، وكذلك البريد ولكن عن طريق تقسيم المواطنين على دفعات لمنع التجمعات كإجراء وقائي للحد من فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".

