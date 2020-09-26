ضبط 7 قضايا تهريب بضائع و31 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، بتوجية حملات أمنية، في العديد من المجالات، حيث أسفرت جهودهافى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها )خيوط- بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار مستعملة) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (نصف مليون جنيه).

ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى).
وأضطلعت فى مجال ضبط المخالفات المروريةفي ضبط (1022) مخالفة مرورية متنوعة، وعن مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (210) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية"، تم ضبط (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق أخر، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "أحدهما مسجل شقى خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.




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