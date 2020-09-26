ماجد المصري ينتهي من تصوير "الوجه الآخر" في هذا الموعد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مسلسله"الوجه الأخر"، الذى يعرض حاليًا على قناة CBC، حيث يتبقى له حوالي أربعة أسابيع على انتهاء التصوير، حيث يواصل فريق العمل التصوير في ديكور شركة بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر وهو في الديكور الرئيسي للعمل.


مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سلامة، أحمد سعيد عبد الغنى، عماد رشاد، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي، وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، كوكي، محمد على رزق، حنان سليمان، نورهان، ثراء جبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.




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