إصابة 4 أشخاص في حوادث طرق بالمنيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أُصيب 4 أشخاص في حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا.

وتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 4 أشخاص، في حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا، بينهم مصاب في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وآخر في تصادم سيارة بـ«توك توك» أمام مركز إسعاف بني مزار، وآخر في انقلاب دراجة بخارية بطريق الكورنيش أمام البنك الأهلي بمدينة المنيا، وإصابة شخص صدمته سيارة بكوبري الفكرية بأبوقرقاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر لقي شقيقان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرون في حوادث طرق بالمتم نقل المتوفيَّين والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات.نيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع شقيقين وإصابة 5 آخرين في 4 حوادث تصادم وانقلاب، بينها انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل ملوي، مما تسبب في وفاة عادل سمير عبدالنور، 35 سنة، عامل بناء، وشقيقه كرلس، 21 سنة، نجار مسلح مقيمين بمدينة ملوي، وانقلاب سيارة بمدخل تونا الجبل بالطريق الصحراوي الغربي، مما تسبب في إصابة شخصين، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مدينة أبوقرقاص، وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.



وعلى جانب اخر أصيب، 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بحري كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي.

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