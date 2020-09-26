محمد أيمن يشارك في مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


يستعد الفنان الشاب محمد ايمن لتصوير مشاهده في المسلسل الجديد "ضربة معلم" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رجب، ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وقال محمد أيمن في بيان له، أنه يجسد خلال أحداث مسلسل "ضربة معلم" دور شاب يدعى "علي" ويعاني من الفقر ويتعرف على فتاة تحدث لها عدة مشاكل ويساعدها في التغلب عليها.

مسلسل "ضربة معلم" من نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي وهو بطولة محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

يشار إلى أن محمد ايمن شارك في مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وهو بطولة الفنانون ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، وآخرون، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 6 ساعات

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 19 ساعة

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ ساعة و نصف

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

12:00 م

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

11:08 ص

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»