برلماني يؤكد أهمية ميكنة خدمات التموين لغلق أبواب الفساد

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أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارتي التموين والاتصالات لميكنة الخدمات التموينية، في إطار مخطط استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في سبيل التسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.



وأكد مشهور، في بيان، أهمية ميكنة الخدمات التموينية لما توفره من وقت وجهد أصحاب بطاقات الدعم، حيث لا يحتاج المواطن الذهاب لمكتب التموين وانتظار طابور طويل لتأدية خدمة ما، حيث يستطيع المواطن تنفيذ الخدمة التي يريدها من المنزل عبر الدخول لموقع "دعم مصر"، مضيفا أن ميكنة الخدمات التموينية تهدف إلى غلق جميع أبواب الفساد، خاصة بعد توفير جميع خدمات المكاتب التموينية عبر الموقع، واقتصار المكاتب على تسليم البطاقات فقط خلال الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف أن النظام الإلكتروني داخل المنظومة التموينية لم يكن هو الراهن الوحيد على نجاحها بل تنفيذ آليات المتابعة المستمرة للمواطنين وشكواهم، فإن هذا الملف يمس حياة كثير من المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة بذلت جهود كبيرة منذ تولي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الأزمة لا تكمن في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مكاتب التموين على قدر ما تكون عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، والسرعة في اتخاذ القرارات، بجانب توضيح كل آليات التسجيل الإلكتروني للمواطنين وكيفية التعامل معها، وتوصيل الشكاوى والتظلمات للجهات المعنية لفحصها والرد عليها.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

