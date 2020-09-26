نادين نجيم تروج لحلقتها في برنامج "قعدة رجالة".. وتعلق:"ضحكنا واتخانقنا كتير واحنا بنصور"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تطل الفنانة نادين نسيب نجيم، اليوم، على جمهورها بعد إصابتها في انفجار بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، من خلال استضافتها في الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" مع خالد سليم، ونيقولا معوض، وقيس الشيخ.

وروجت نادين نجيم، لتلك الحلقة من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو جديد لها، وعلقت عليه قائلة:"بتذكر إنه ضحكنا كتير وتخانقنا كتير نحنا وعم نصور هل حلقة من قعدة رجالة، إذا عبالكم تشوفوا الحلقة الأولى من الموسم الجديد أنطروني بـ26 سبتمبر على osn".


ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من برنامج "قعدة رجالة" على شبكة "OSN" مختلفًا تمامًا عن الموسمين الماضيين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

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