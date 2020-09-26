قرار حاسم من التعليم بشأن المعلم المتحرش

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يتابع ما تم تداوله بشأن الفيديو المنتشر لمعلم يقوم بالتحرش بطفلة أثناء إعطائها درسا خصوصيا.

وقال حجازي في تصريح خاص لموقع الفجر: "لن نقبل هذا الأمر". 

وأشار حجازي خلال تصريحاته: ننسق مع المديريات التعليمية ومع الداخلية لمعرفة بيانات هذا المعلم لاستبعاده عّن التدريس وإحالته للشئون القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المدرس المتهم بالتحرش بطالبة داخل غرفة مغلقة في منطقة الخليفة، بعد تداول فيديو بموقع التواصل الاجتماعي، وتم فحصه وتحديد هوية المتهم وضبطه.

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الجمعة، هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" قالوا من خلاله إن "مُعلم" تحرش بطفلة خلال إعطائها درسا خصوصيا في منزلها، مطالبين بالقصاص من ذلك الشخص الذي تحرش بالطفلة.

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