الرئيس اللبناني يقبل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:10 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، قبول اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.

 

وقد أفادت قنا سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة.

 

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، جميع القوى السياسية للعمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورًا.

 

وقال أديب، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها ماليًا واقتصاديًا وصحيًا.

 

وبعد مظاهرات وإحتجاجات شعبية كبيرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة اللبنانية وقع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب.

 

تضم الحكومة الجديدة 20 وزيرا لمحاولة إمتصاص غضب المواطنين اللبنانيين وذلك بعد مرور قرابة الـ 3 أشهر منذ إستقالة حكومة "سعد الحريري".

 

جاء نصيب السيدات في الوزارة الجديدة كبيرا حيث تولت 6 منهن وزارات "الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة".

 

وشغلت منصب وزيرة الدفاع ونائبة رئيس الحكومة "زينة عكر عدرا"، وتحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتسويق والإدارة، وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة المعلومات الدولية.

 

ويتولى "ناصيف حتّي" حقيبة الخارجية، وكان ترأس سابقا بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والفاتيكان.

 

ويتولي وزارة الداخلية العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، "محمد فهمي".

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مصطفى أديب الرئيس اللبناني الحكومة اللبنانية

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