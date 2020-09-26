السياحة تكشف مقترح السفير الألماني بعد مشاركته في ماراثون الدراجات

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن تنظيم ماراثون للدرجات بشرم الشيخ في يوم السياحة العالمي، بحضور 30 سفيرا، ومشاركة وزيري السياحة والطيران، يعتبر رسالة طمأنينة أن مصر دولة آمنة، فضلا على أنه نوع من الترويج للسياحة بشكل مختلف.





وأشارت "سها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنه تم تنظيم الماراثون بشكل جيد، وبطريقة جاذبة للسياحة، لافتة إلى أنه سيطرت على الماراثون روح إيجابية، وكانت الردود عليه كلها إيجابية.





وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أن هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بهدف الترويج للأماكن السياحية في مصر، وجذب السائحين، منوهة بأن السفير الألماني أشاد بماراثون الدراجات واقترح أن يكن عالميا ويقام بمدينة شرم الشيخ.





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وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.





و جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.





شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.





وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.





وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.





وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.





وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



