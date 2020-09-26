أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان في بوستر أغنيته الجديدة "نامبر 2"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

طرحت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر تو" للفنان أحمد الفيشاوي، التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة البوستر الدعائي للأغنية.

ويسخر الفيشاوي في الأغنية من الفنان محمد رمضان، صاحب الأغنية المعروفة "نمبر وان" ، وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية داخل حلبة ملاكمة بشكل "كاريكاتير" ، كان يصارع الفنان محمد رمضان.



ظهر محمد رمضان في البوستر بشكل كاريكاتيري أيضًا، وكان الفيشاوي في البوستر ب لكم رمضان بالبوكس.





من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة".



وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".



وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد، وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".



واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.


أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 18 ساعة

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 10 ساعة

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 13 ساعة

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

12:00 م

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

11:08 ص

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»