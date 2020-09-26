



فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر إلكترونيا .. اعرف طرق ومواعيد السداد عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات





نقوم من خلال موقعنا بوابة "الفجر" الإلكترونية بتوضيح خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر سبتمبر الحاري، حيث مازال البحث مستمر عن الفاتورة في هذا الأثناء ويمكنكم الآن سداد الفاتورة وايضا الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات المتواجد أسفل المقال، ويأتي هذا في الوقت الذي انتشر في. فيروس كورونا الفتاك بشكل كبير حيث يساعد دفع الفاتورة الكترونيا في الحد من تفشي هذا الوباء لانه ينتشر بشكل كبير وسط التجمعات البشرية الكبيرة، وللحصول على معلومات اكثر حول هذا الموضوع تابعوا معنا.





كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2020

تستطيع الآن عزيزي المواطن أن تقوم بالاستعلام عن الفاتورة بشكل سهل وبسيط وذلك من خلال اتباعك لهذه الخطوات:





- الدخول الي صفحة المصرية للاتصالات.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي.

- كتابه رقم الهاتف.

- كتابة كود المحافظة التابع لها.

- الضغط علي اظهار الفاتورة.





كيفية تسديد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا

يمكنكم الآن سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات عبر الطرق التالية:





- موقع المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الفيزا أو من خلال المحافظ الالكترونية التي يمكنك من خلالها سداد قيمة الفاتورة.





- يمكنك سداد قيمة الفاتورة من خلال أمان و فوري ومصاري.





تستطيع أيضاً أن تقوم بسداد المبلغ من خلال فروع الشركة المصرية للاتصالات المتواجدة في كل محافظات الجمهورية.



