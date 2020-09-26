ماذا يحدث بعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب؟

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تجرى الاستعدادات على قدم وساق، لإجراء انتخابات مجلس النواب، عقب غلق باب الترشح، اليوم السبت، حيث تبدأ لجان فحص طلبات الترشح وإعلان الأسماء النهائية، تمهيدًا لإطلاق فترة الدعاية الانتخابية، ثم التصويت.



ويرصد "الفجر"، كافة التفاصيل المنتظرة، عقب إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.



غلق باب الترشح بانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين.



فحص طلبات الترشح

وتستعد لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم.



كشف بأسماء المرشحين

وضمن الإجراءات المنتظرة، إعداد كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي – إن وجد- أو كونه مستقلا، وكشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا.



باب الطعون

وعقب إعداد كشوف بأسماء المرشحين، يفتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإداري.



ويحق لمن لا يجد اسمه ضمن كشوف المرشحين المبدئية الطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.



القائمة النهائية للمرشحين

وعقب فصل المحكمة في الطعون، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدًا لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.



دعاية المرشحين

ثم تبدأ مرحلة دعاية المرشحين، حيث حددت الهيئة الوطنية، الحد الأقصى لدعاية لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، بينما يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.



وجاءت شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضويةأو دون إزالة الأثر المانع



ويكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات تتضمن؛ السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزاب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها بجانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء، إيصال إيداع مبلع 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الآخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.