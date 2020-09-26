اسعار حلاوة المولد 2020 في اشهر محلات الحلويات (تسيباس – لابوار – الدمياطي).. اسعار علبة حلاوة المولد النبوي





عند اقتراب المولد النبوي لايتوقف المسلمين في تجهيز أنفسهم من أجل شراء الحلاوة و الاحتفال بالمولد النبوي و ترديد كل اقوال المدح في النبي، ومن مظاهر الاحتفالات كما قلنا هو شراء الحلاوة و إرسالها للأحياء و الأقرباء من أجل الاحتفال.





ويعتبر من ضمن البلاد العربية التي تظهر فيها احتفالات المولد النبوي و منها مصر، و العراق و الإمارات و الكويت، و توجد عدة بلدان عربية أخرى تقوم بالاحتفال بالمولد النبوي و لكن يقوم هؤلاء الأشخاص بالسؤال عن سعر الحلاوة و لذلك نوفرها من خلال الموقع .





حلاوة المولد

يعتبر شراء الحلوى من أهم جوانب الاحتفال بهذا العيد، لذلك قمنا بتجميع اهم الأسعار في أشهر المحلات على النحو التالي:





- 11 قطعة حلوى المولد: 50 جنيه

- علبة 16 قطعة حلاوة المولد 78 جنيه

- نعومة القالب 19 شريحة: 120 جنيه

- علبة 23 قطعة حلويات مولد 185 جنيه.

- حلاوة المولد 26 قطعة / صندوق 245 جنيه.

- 34 قطعة من علبة حلاوة المولد 340 جنيه.





اسعار محل تسيباس

- علبة تحتوى على 8 قطع : 35 جنيه.

- 14 علبة حلوى المولد: 85 جنيها

- صندوق فاخر صغير: 235 جنيه.

- الصندوق المتوسط: 315 جنيها.

- صندوق كبير من السلع الفاخرة: 395 جنيه.

- عبوة البندق: 31 جنيها.

- واحدة من الفستق الحلبي: 49 جنيه.

- عبوة الكاجو: 31 جنيه.

- قطعة واحدة من الحمص: 5.30 جنيه.

- بندق بسيمة: 12 جنيه

- كسارة البندق: 10 جنيه.





اسعار محل لابوار

تتراوح الأسعار بين:





- 15 قطعة في صندوق صغير: 210 جنيه.

- صندوق متوسط ​​من 35 قطعة: 385 جنيه.

- 46 صندوقًا كبيرًا: 510 جنيه.

- 70 صندوق ضخم: 700 جنيه.





اسعار محل الدمياطي

تتراوح الأسعار بين :





- 12 قطعة: 68 جنيها.

- العبوة 25: 170 جنيه.

- 35 عبوة: 215 جنيه

- علبة سيموندس 1 ونصف: 135 جنيها

- علبة فاخرة كيلو ونصف: 285 جنيها

- الصندوق 2 كجم: 260 جنيه.

- 3 علب 12 كيلو: 450 جنيه



