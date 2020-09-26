اسعار حلاوة المولد 2020 في اشهر محلات الحلويات (تسيباس – لابوار – الدمياطي).. اسعار علبة حلاوة المولد النبوي
السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
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اسعار حلاوة المولد 2020 في اشهر محلات الحلويات (تسيباس – لابوار – الدمياطي).. اسعار علبة حلاوة المولد النبوي
عند اقتراب المولد النبوي لايتوقف المسلمين في تجهيز أنفسهم من أجل شراء الحلاوة و الاحتفال بالمولد النبوي و ترديد كل اقوال المدح في النبي، ومن مظاهر الاحتفالات كما قلنا هو شراء الحلاوة و إرسالها للأحياء و الأقرباء من أجل الاحتفال.
ويعتبر من ضمن البلاد العربية التي تظهر فيها احتفالات المولد النبوي و منها مصر، و العراق و الإمارات و الكويت، و توجد عدة بلدان عربية أخرى تقوم بالاحتفال بالمولد النبوي و لكن يقوم هؤلاء الأشخاص بالسؤال عن سعر الحلاوة و لذلك نوفرها من خلال الموقع .
حلاوة المولد
يعتبر شراء الحلوى من أهم جوانب الاحتفال بهذا العيد، لذلك قمنا بتجميع اهم الأسعار في أشهر المحلات على النحو التالي:
- 11 قطعة حلوى المولد: 50 جنيه
- علبة 16 قطعة حلاوة المولد 78 جنيه
- نعومة القالب 19 شريحة: 120 جنيه
- علبة 23 قطعة حلويات مولد 185 جنيه.
- حلاوة المولد 26 قطعة / صندوق 245 جنيه.
- 34 قطعة من علبة حلاوة المولد 340 جنيه.
اسعار محل تسيباس
- علبة تحتوى على 8 قطع : 35 جنيه.
- 14 علبة حلوى المولد: 85 جنيها
- صندوق فاخر صغير: 235 جنيه.
- الصندوق المتوسط: 315 جنيها.
- صندوق كبير من السلع الفاخرة: 395 جنيه.
- عبوة البندق: 31 جنيها.
- واحدة من الفستق الحلبي: 49 جنيه.
- عبوة الكاجو: 31 جنيه.
- قطعة واحدة من الحمص: 5.30 جنيه.
- بندق بسيمة: 12 جنيه
- كسارة البندق: 10 جنيه.
اسعار محل لابوار
تتراوح الأسعار بين:
- 15 قطعة في صندوق صغير: 210 جنيه.
- صندوق متوسط من 35 قطعة: 385 جنيه.
- 46 صندوقًا كبيرًا: 510 جنيه.
- 70 صندوق ضخم: 700 جنيه.
اسعار محل الدمياطي
تتراوح الأسعار بين :
- 12 قطعة: 68 جنيها.
- العبوة 25: 170 جنيه.
- 35 عبوة: 215 جنيه
- علبة سيموندس 1 ونصف: 135 جنيها
- علبة فاخرة كيلو ونصف: 285 جنيها
- الصندوق 2 كجم: 260 جنيه.
- 3 علب 12 كيلو: 450 جنيه
اسعار حلاوة المولد 2020 في اشهر محلات الحلويات (تسيباس – لابوار – الدمياطي).. اسعار علبة حلاوة المولد النبوي
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