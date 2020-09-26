فتح باب التقدم لجوائز احتفالية عيد العلم الثالث عشر 2020 بجامعة الفيوم

في إطار الاستعدادات لعقد احتفالية عيد العلم الثالث عشر 2020، صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم فتح باب التقدم للجوائز التقديرية والتفوق في التدريس والتفوق في البحث العلمي والتفوق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأضاف رئيس الجامعة أنه تم فتح باب التقدم للجوائز التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى والتشجيعية في التأليف العلمي والتشجيعية في الترجمة والتشجيعية في براءة الاختراع.كما أشار الدكتور أحمد جابر شديد، أن التقدم للجوائز يضم أيضا التميز في النشر العلمي وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه بالإضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وجوائز العاملين.للدخول على النظام الإلكتروني للجوائز من خلال الرابط التالي:-http:www.fayoum.edu.egfuawards2020لمزيد من الاستفسارات يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني لفريق عمل مكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثلمعرفة الفئات المتاح لها التقدم لأي جائزة والجهة التي يتم تقديم الترشيحات إليها وكذلك طريقة التقديم إلكترونيا أم ورقيا برجاء الإطلاع على الجدول التوضيحي.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".