تنسيق الأزهر 2020.. تعرف على أحداث المعاهد التي تستقبل الطلاب

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ساعات قليلة وسيكون طلاب الثانوية الأزهرية على موعد مع تسجيل رغباتهم في التنسيق من أجل الالتحاق بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في أكتوبر، وهذا العام يجد الطلاب معهد جديد يستقبلهم وهو معهد معاوني القضاء.



واعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية، الاثنين المقبل 28 سبتمبر، ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق للمرحلتين الاولى والثانية 10 أكتوبر المقبل.



وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز المعلومات عن معهد معاوني القضاء أحدث معاهد التنسيق الأزهري:



١- معهد معاوني القضاء بجامعة الأزهر للبنين والبنات وسيتم إدراجه في رغبات تنسيق العام الحالي لطلاب الثانوية الأزهرية.



٢- شروط الالتحاق بالمعهد أن يكون الطالب ناجحا في الثانوية الأزهرية هذا العام، ويكون حاصلا على مجموع درجات المعهد والتي سيتم الإعلان عنها في تنسيق العام الحالي.



٣- المعهد يؤهل الخريجين للعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة، حتى يكونوا على مستوى عال أثناء التحاقهم بالعمل.



٤- مدة الدراسة بالمعهد عبارة عامين، عبارة عن أربع فصول دراسية، منهم فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على (إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها) وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة.



٥- المعهد تابع لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.



٦- ومناهج المعهد عبارة عن الآتي: مقرر للإملاء، مقرر لكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائي وتسليم الإعلان القضائي، مقرر للمعلومات القضائية، مقرر خاص بالدعوى الإلكترونية، مقررات للحاسب الآلي.



وكانت الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 20192020، خلال الساعات الأخيرة، بنسبة نجاح عامة 67.66% ونسبة النجاح للقسم العلمي بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%.



وبلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.



وسيتم تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر من خلال الرابط التالي: https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesAzharDefaultAzhar.aspx.

