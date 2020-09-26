ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالكيف

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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "أحدهما مسجل شقى خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.



وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريبًا.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم ترويج العملات المقلدة، وأسفرت عن ضبط عامل قام بترويج عملات نقدية مقلدة، بالقاهرة.







فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه عامل، 32 عاما،مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة، وبحوزته (عدد 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدين"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول).







بمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.



جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم ترويج العملات المقلدة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.







