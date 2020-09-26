غدًا.. انطلاق عرض مسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي عبر منصة شاهد الإلكترونية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض غدًا منصة شاهد الإلكترونية مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وتُجسد هيفاء وهبي خلال الأحدث دور امرأة تُدعى "رانيا خطاب" وهي سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما يضيق بها الحال تلجأ إلى صديق لها يُدعى "زاهر صدقي" يُجسد دوره الفنان ناصر سيف، الذي يمتلك قناة فضائية كبيرة لعمل شركة مشتركة بينهما.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان فراس سعيد حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، أحمد عنان، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، محمد أنور، إسلام جمال، حمادة بركات، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة .

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