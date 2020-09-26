فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة اليوم أمام طنطا.

ويواجه الأهلي نظيره طنطا على ستاد الأهلي الجديد ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - جونيور أجاي - أحمد الشيخ

خط الهجوم : محمود "كهربا" - مروان محسن.



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