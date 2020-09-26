خبير أمصال يكشف حقيقة زيادة سعر لقاح الإنفلونزا بسبب كورونا (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى المحمدي، خبير الأمصال واللقاحات، إن ما تردد بشأن ارتفاع سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية غير صحيح، موضحا أن اللقاح المتوفر في السوق المصري هو التطعيم الرباعي، وهو يدخل لأول مرة في مصر هذا العام، وتم تسعيره بـ 170 جنيه.

وأشار "المحمدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه سيتم طرح التطعيم الثلاثي خلال شهر، وسعره لن يتغير عن السنوات السابقة وهو 65 جنيه، موضحا أن من سيحصل على التطعيم الرباعي لن يحتاج الثلاثي.

وأضاف أنه لا يوجد مشكلة من انتظار طرح التطعيم الثلاثي، معلقا: "الثلاثي سيتوفر في الأسواق ويمكن انتظاره"، منوها بأن الفرق بين التطعيمين أن الرباعي يحتوي على 4 سلالات من الفيروسات، وهذه اللقاحات ليس لها أي علاقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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