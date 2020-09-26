الإمارات تضاعف حجم المساعدات الصحية لدول العالم المتضررة من كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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ضاعفت دولة الإمارات، حجم المساعدات الصحية لدول العالم المتضررة من فيروس كورونا المستجد، حيث رسمت صورة مميزة في أذهان العالم، من خلال حضورها الإنساني الفاعل.

 

وعكست دولة الإمارات، المسار بالالتزام بمكافحة العواقب الوخیمة الناتجة عن جائحة «كورونا» بمضاعفة حجم المساعدات الصحية لدول العالم المتضررة، بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون، كما ساعدت الدول المتضررة من الكوارث مثل لبنان والسودان، دون أن تنسى دورها الريادي في دعم اليمنيين، بحرصها الكبير على إرساء القيم الإنسانية وزرع الخير، وفقًا لصحيفة البيان.

 

وثبتت دولة الإمارات، أنها تسود المشهد الإنساني كونها مركز العمل الخيري بحق، فهي لا تألو جهداً في سبيل بناء الحياة الأفضل من خلال عطاء لا محدود، وهو نهج يستحق الإشادة فعلاً والتأمل فيه بالدراسة والاستفادة وتعميم التجربة. فهي باتت نموذجاً یُحتذى للاستجابة لحالات الطوارئ المجتمعية في العالم.. وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة الإمارات عززت من التزاماتها الإنسانية، التي تعُد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، والتي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة للشعوب كافة.

 

إنها الإمارات أرض العطاء، نهر لا ينضب، استطاعت أن تحفر اسمها في وجدان الشعوب الشقيقة والصديقة من خلال القيم الإنسانية الجامعة، والروح البشرية المسؤولة، وتزرع الابتسامة على شفاه المحرومين، وتواسي جموع المنكوبين.

 

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