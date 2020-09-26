محافظ الفيوم: تبطين 44 كيلو ترع ومجاري مائية بتكلفة 107 ملايين جنيه

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين عدد من الترع والمجارى المائية بطول 44 كيلو متر، بتكلفة 107 مليون جنيه، ضمن خطة 2020 2022 لمديرية الري بالفيوم، والتي تستهدف تبطين 250 كيلو متر بشتى أنحاء المحافظة خلال تلك الفترة.



وأشار محافظ الفيوم إلى تنفيذ 50% من أعمال التبطين الجارية بترعة قوته، بنطاق مركز يوسف الصديق، لافتًا الى بدء العمل في 7 كيلو متر بترعة سليمان دسوقي، بقرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.



وأضاف محافظ الفيوم، أن تلك الأعمال تأتى ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، ترشيدًا لمياه الري والعمل لوصولها للنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، لافتًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف الدورية بشتى أنحاء المحافظة.