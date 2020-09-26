محافظ الفيوم: تبطين 44 كيلو ترع ومجاري مائية بتكلفة 107 ملايين جنيه

محافظ الفيوم: تبطين 44 كيلو ترع ومجاري مائية بتكلفة 107 ملايين جنيه
السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
الفجر
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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين عدد من الترع والمجارى المائية بطول 44 كيلو متر، بتكلفة 107 مليون جنيه، ضمن خطة 2020 2022 لمديرية الري بالفيوم، والتي تستهدف تبطين 250 كيلو متر بشتى أنحاء المحافظة خلال تلك الفترة.
وأشار محافظ الفيوم إلى تنفيذ 50% من أعمال التبطين الجارية بترعة قوته، بنطاق مركز يوسف الصديق، لافتًا الى بدء العمل في 7 كيلو متر بترعة سليمان دسوقي، بقرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.
وأضاف محافظ الفيوم، أن تلك الأعمال تأتى ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، ترشيدًا لمياه الري والعمل لوصولها للنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، لافتًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف الدورية بشتى أنحاء المحافظة.