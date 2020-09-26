نجوى كرم تشوّق مُحبيها لـThe Voice Senior:"انتهى وقت الإنتظار"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عبرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حماسها الشديد نتيجة اقتراب عرض الموسم الأوّل من برنامج "ذا فويس سينيور" الذي تشارك فيه كعضوة بلجنة تحكيمه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"

نشرت نجوى صورتين لها من أثناء تصويرها الإعلان الدعائي الخاص بالبرنامج، وعلّقت عليها قائلة :" انتهى وقت الإنتظار! أخيرًا، سيتم عرض ذا فويس سينيور في 7 أكتوبر،ترقبونا".

ويبدأ عرض برنامج The Voice Senior بموسمه الأوّل في 7 أكتوبر المقبل على قناة MBC1، بمشاركة نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين، سميرة سعيد.

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