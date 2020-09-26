طلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية يواصلون امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات احترازية

Advertisements

واصل طلاب الدبلومات الفنية، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، أداء امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، حيث يؤدي 14000 طالب امتحانات المواد الفنية في ٢٨ لجنة على مستوى المحافظة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - وفندقي).



وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس غرفة العمليات، وبحضور أعضاء غرفة العمليات، وفريق العمل، سير الامتحانات التي تجرى في ظل إجراءات مشددة.



ووجه عجلان، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان ودخول اللجان من خلال بوابات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصا على سلامة وصحة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان، فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وفرض حرم آمن بمحيط اللجان.