الداعية معز م ما السبب وراء حذف حلا شيحة فيديوهاتها عبر تطبيق "تيك توك"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل منذ فترة بعدما قامت بحذف كل الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" دون أي مقدمات أو تفسير سبب حذفها لتلك الفيديوهات.

وبدأ الكثيرون يتسائلون عن الأسباب التي دفعت حلا شيحة تتخذ تلك الخطوة رغم أنه لم يمر فترة طويلة على إنشائها ذلك الحساب.

وأفادت بعض المصادر أن السبب الحقيقي وراء اتخاذها لتلك الخطوة يرجع إلى طلب من المنتج معز مسعود بعدما نشأت علاقة عاطفية بينهما، وعلى الفور قامت بتلبية طلبه وحذفت كل الفيديوهات.

و انتشرت خلال الفترة الماضية أخبارًا تزعم وجود علاقة عاطفية بين الفنانة حلا شيحة والمنتج معز مسعود، وذلك على أثر التعليقات المتبادلة بينهما على حساب الأخير بـ"إنستجرام"، وذلك بعدما قامت حلا بالتعليق على صورة قديمة لمعز ظهر فيها وهو يعزف على الجيتار ويتوجه بالشكر للشخص الذي التقط له الصورة، وتسألت حلا في تعليقها عن هذا الشخص، فرد عليها بأنه شخص مميز، وبدأ الجمهور يعتقد أن حلا هي التي التقطت له تلك الصورة.

كما فسر البعض سبب تواجد معز في كواليس تصوير فيلم "مش أنا" الذي تشارك فيه حلا شيحة مع تامر حسني، هو بسبب العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما.

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