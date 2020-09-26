نجم سموحة مطلوب في الدوري الإسباني

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
حسام حسن
حسام حسن
محمد شوقي
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كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن العرض الذي تلقاه حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الفترة الأخيرة.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقينا عرضين من فرق اسبانيا وهناك وفد سيأتي ٣٠ سبتمبر الجاري للتفاوض".

وأوضح:"هناك وكيل فرنسي تربطه علاقة قرية وقديمة معنا سيأتي مع الوفد للتفاوض ونرفض نهائيا عروض الإعارة ونتمسك ببيع اللاعب".

وتابع: "سنبيع حسام حسن حال تلقيه عروض مغرية فنحن نرغب في تأمين مستقبله وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه واذا كان العرض مناسب سنبيعه حتى لو لم يشارك اللاعب معنا في باقي المباريات بالموسم الجاري".

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سموحة رياضة حسام حسن اخبار الرياضة

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