محافظ جنوب سيناء: خطة لتحويل الطور إلى مدينة سياحية عالمية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة الطور هي عاصمة المحافظة وتحتوي على مديرية الأمن والديوان العام والاستاد وجامعات ومدارس يابانية وسوق حضاري، داعيًا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار فيها بعدما شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "جرى توسعة الشارع الرئيسي، بالإضافة إلى عمل جزيرة في الوسط، كما دشنت الدولة المصرية الطريق الدولي"، مشيرا إلة أن هناك خطة لتحويل مدينة الطور إلى مدينة سياحية عالمية بالتنسيق مع مجلس الوزراء.





ودعى فودة المصريين، إلى زيارة المدينة، بعدما جرى تدشين طرقًا كثيرة وتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى وجود عدة شواطئ رائعة على غرار شاطئ الفيروز، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستغلال الأماكن السياحية الرائعة بالمدينة: "آن الآوان للاستفادة من هذه المساحة الرائعة، حيث سندشن مشفى سياحي عالمي ومستشفيات مختلفة التكلفة ومجموعة فنادق 3 و4 نجوم لكي تناسب الجميع".





وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.





وجاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.





شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.





وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.





وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.





وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.





وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



