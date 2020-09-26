تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي ريال بيتيس اليوم السبت 26 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ريال بيتيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بينيتو فيامارين.





وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ريال بيتيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وقناة "BEIN SPORTS HD 3" وقناة "BEIN SPORTS 4K" بتعليق خليل البلوشي.





ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد نقطة واحده بينما يتواجد نادي ريال بيتيس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.











