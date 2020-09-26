ورشة عمل لوعاظ الأزهر عن كيفية التصدي لظاهرة الإدمان وزراعة المخدرات بسيناء

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد وعاظ الأزهر الشريف الموفدين ضمن قافلة الأزهر الطبية والإغاثية والدعوية، ورشة عمل عن كيفية التصدي لظاهرة الإدمان وزراعة المخدرات، بجمعية الكشافة البحرية المصرية فرع شمال سيناء بالعريش، حاضر فى الورشة الدكتور أحمد بيبرس، والدكتور عبدالله سلامة، عضوي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وتم تناول قضيتي زراعة المواد المخدرة وتعاطي المخدرات، وعرض سبل العلاج وكيفية التخلص من الآثار الناتجة عن تعاطي المخدرات خلال الورشة،حيث تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات وطرح التساؤلات وتجميع الإجابات وتمت المناقشة والخروج بالتوصيات.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت قافلة الأزهر الدعوية والطبية يوم الأربعاء الماضي وهي محملة بأطنان من المواد الغذائية والبطاطين والشنط المدرسية والأدوية.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من كبار علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد، فضلًا عن نخبة من أطباء جامعة الأزهر في أغلب التخصصات الطبية.

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ورشة عمل مكافحة الادمان شمال سيناء بوابة الفجر الفجر

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