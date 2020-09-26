اليوم انطلاق عرض حكاية "ضي القمر" لكندة علوش

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تبدأ اليوم قناة DMC في عرض الحكاية الخامسة من مسلسل"إلا أنا"، والتي تحمل عنوان " ضي القمر"، والحكاية من تأليف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد حسن الذي قدم مؤخرًا حكاية "أمل حياتي"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

حكاية "ضي القمر"بطولة محمد علاء، محمد شاهين، أحمد عبد الله محمود، زينب غريب، شريف خير الله، ياسمين موافي، إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

والحكاية تدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين يجسد دورهنا كندة علوش ومحمد علاء تدور حول محاولة الزوجين للإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يناقش ظاهرة التلقيح الصناعي.


مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.




أخبار تهمك

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 11 ساعة

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 3 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ 12 دقيقة

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

04:45 ص

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»