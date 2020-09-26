إسلام إبراهيم يصور مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" في هذا الموعد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



يستعد الفنان إسلام إبراهيم حاليًا لتصوير أول مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع الفنان يحيي الفخراني، وذلك في شهر أكتوبر المقبل، ويُجسد إسلام خلال الأحداث شخصية "سعيد"، وهو نجل الفنان يحيى الفخراني ولا يعيش معه، ويعمل مسئولاً عن قطع التذاكر في أحد السينمات، وهو دور جديد ومختلف عن أعماله السابقة.


ويُعد مسلسل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع ببن عبد الرحيم كمال و الفنان يحيى الفخرانى بعدما تعاونا معًا في العديد من المسلسلات منها "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبد القادر"، و"دهشة"، و"ونوس".

وفي سياق آخر، شارك إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، مصطفى ‏درويش، شريف ‏دسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، حنان يوسف، سلوى محمد علي، لؤي عمران، سارة التونسي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.



أخبار تهمك

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

04:45 ص

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»