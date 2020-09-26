تفاصيل الحرب الكلامية بين أمريكا والصين على تويتر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
أمريكا والصين
أمريكا والصين
وكالات
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أفادت وكالة روتيرز، اليوم السبت، باندلاع حرب كلامية بين واشنطن وبكين على موقع "تويتر"، بسبب أسطول سفن صيد صينية.

 

وبحسب وكالة رويترز، راقبت القوات البحرية في بيرو، عن كثب أسطولًا مؤلفا من نحو 250 سفينة صيد صينية يبحر خارج مياه بيرو مباشرة، مما أثار غضب صناعة الصيد المحلية، كما دخلت  الولايات المتحدة على الخط.

 

واكتشفت القوات البحرية لبيرو، الأسطول الأسبوع الماضي على بعد نحو 370 كيلومترا قبالة سواحل البلاد بعد أن كان يصطاد من قبل الحبار العملاق بالقرب من جزر جالاباجوس قبالة الإكوادور.

 

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الدفاع خورخي شافيز: "قواتنا البحرية تقوم بطلعات جوية لضمان عدم وجود مثل هذه السفن في نطاق مياهنا التي تبلغ 200 ميل".

 

وكانت السفارة الأمريكية في ليما، قالت إن للسفن الصينية تاريخا من الإفلات من التعقب، ويبدو أنها "تتخلص من ملوثات بلاستيكية".

 

وأضافت السفارة على "تويتر"، الأسبوع الماضي: "الصيد الجائر يمكن أن يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية هائلة. بيرو لا تستطيع تحمل مثل هذه الخسارة".

 

وردت السفارة الصينية بأنها تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة والمحيطات. وقالت على "تويتر": "نأمل ألا ينخدع الرأي العام في بيرو بمعلومات كاذبة".

 

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