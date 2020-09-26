اللجنة القضائية لبرلمان 2020 بالدقهلية تتسلم أوراق 315 مرشحا

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كشفت اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية، برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء المستشار أحمد السعيد والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر، عن استلام أوراق ٣١٥ مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات.



ومن المرشحين ٢٢٠ في أول أيام فتح باب التقدم على مستوى المحافظة واليوم الثاني تقدم ١٣ مرشحا واليوم الثالث ٥ مرشحين واليوم الرابع بلغ عدد المتقدمين ١٤ مرشحا واليوم الخامس ١٥ واليوم السادس ١٢، واليوم السابع ١٤ مرشح، اليوم الثامن ١٥ مرشح، واليوم التاسع ٧ مرشحين.



وتتمثل الدوائر في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة.



والدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا وتضم مركزي طلخا ونبروه، الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، الدائرة السادسة ومقرها مركز منية النصر وتضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية والكردي.



والدائرة السابعة ومقرها المنزلة وتضم مراكز المنزلة وقسم المنزلة والمطرية، الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر وتضم مركز وميت غمر وقسم ميت غمر، الدائرة التاسعة ومقرها مركز اجا وتضم مركز اجا، الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.



وتشهد محافظة الدقهلية ١٠ دوائر وتشمل ٢٤ قسما ومركزا ليصل إجمالي المقاعد في الدقهلية ٢١ مقعدا.



وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية توقيع الكشف الطبي علي 7 مرشحين اليوم لانتخابات مجلس النواب، ليصبح إجمالى المتقدمين للكشف 590 في اليوم الخامس عشر.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية ان اخر موعد لإجراء الكشف الطبى وإجراءالتحاليل لمرشحى مجلس النواب باكر السبت يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى الثانية ظهرا.