الطالع الفلكي السّبت 26/9/2020..مَهَارَة مُمَيَّزَة!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 16 تُوت قبطى ، 26 أيلول رُومى ، 9 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتا مَتِئْدَرْشْ تستغنى عنّى وإنتا عارف ليه.(نبيلة عبيد من فيلم درب الرّهبة-1990)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلوهى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غير ملموسة مداواة توتّرعصبى أوتهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى ، كنموذج نبيلة عبيد مع زوجها أحمد بدير بفيلم درب الرّهبة لتقوم بحل مُشكلته النفسيّة (راجع مقال6/6/2015 بصمة أكواريوس) كما أنها الأكثر إستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر.





الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء ، حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كلما إبتسمت كان النظر فى وجهك سبباً لسعادة أحدهم أو إزالة التكشيرة التى على وجهه، الوجه البشوش يُشرح الصدور الغاضبة.





برج الثور: قد يتم التوصل لتوقيع إتفاق أو عقد قانونى مفيد لك ،لكن إحرص على تواجد أحد الخبراء والموثوقين لفحص كل تفصيلة مهما كانت تافهة.





برج الجوزاء: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الأسد: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج العذراء: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ، عليك بتوازن الطعام وتناول المُكمّلات الغذائية.





برج الميزان: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج العقرب: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج القوس: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج الجدى: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرربكبرياء الآخرين أو الخشونة.





برج الدّلو: إبدأ بتأثيث ركنك الشرقى بمنزلك، ملابس وعطور جديدة ، مصاريف لكن نتيجتها مدهشة لحالتك النفسية ولحياتك الزوجيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، ربُما وجدت غرضاً مفقوداً فقدت الأمل فى العثور عليه.