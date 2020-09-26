أوكرانيا تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة

أصدرت السلطات في أوكرانيا، اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلنت فيه الحداد على الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة من طراز An-26، يوم أمس الجمعة.

وقال البيان: "إعلان 26 سبتمبر، في مقاطعة خاركوف، 2020 يوم حداد على من قتلوا في تحطم طائرة An-26. ويشمل الحداد كل مناطق المقاطعة، ويتم خلال ذلك إنزال علم أوكرانيا من على جميع المؤسسات وهيئات سلطات الدولة والشركات والمنظمات، ووضع شريط الحداد الأسود عليه". وأوصت الإدارة في هذا اليوم، بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف شرقي البلاد.

وكانت الطائرة تقل 27 شخصا، بمن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

وأسفر الحادث، عن مقتل 25 شخصا من الذين كانوا على متنها، فيما تمكن اثنان من الطلاب، من النجاة ولكنهما أصيبا بحروق بنسبة 90٪ في الجسم.