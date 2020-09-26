أوكرانيا تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أصدرت السلطات في أوكرانيا، اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلنت فيه الحداد على الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة من طراز An-26، يوم أمس الجمعة.

 

وقال البيان: "إعلان 26 سبتمبر، في مقاطعة خاركوف، 2020 يوم حداد على من قتلوا في تحطم طائرة An-26. ويشمل الحداد كل مناطق المقاطعة، ويتم خلال ذلك إنزال علم أوكرانيا من على جميع المؤسسات وهيئات سلطات الدولة والشركات والمنظمات، ووضع شريط الحداد الأسود عليه". وأوصت الإدارة في هذا اليوم، بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.

 

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف شرقي البلاد.

 

 وكانت الطائرة تقل 27 شخصا، بمن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

 

وأسفر الحادث، عن مقتل 25 شخصا من الذين كانوا على متنها، فيما تمكن اثنان من الطلاب، من النجاة ولكنهما أصيبا بحروق بنسبة 90٪ في الجسم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضحايا تحطم الطائرة اوكرانيا الحداد

أخبار تهمك

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 15 ساعة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ ساعة و 21 دقيقة

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

تشيلسي يحسم مصير كيبا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الأوكرانى أثناء التدريب

أوكرانيا.. تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو أثناء التدريب

أوكرانيا تكشف سبب تحطم إحدى طائراتها في إيران

وسائل الإعلام الإيرانية: لم تعلن الرحلة الأوكرانية حالة الطوارئ قبل تحطمها

حداد في أوكرانيا على ضحايا الطائرة المنكوبة بإيران

"نيوزويك": الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطها نظام صاروخي إيراني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

04:45 ص

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»