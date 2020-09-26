فلكيا موعد المولد النبوي الشريف في مصر والدول العربية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
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فلكيا موعد المولد النبوي الشريف في مصر والدول العربية

المولد النبوي هو احتفال خاص بالمسلمين، نظراً لأن في هذا اليوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبدالله، وكان هذا اليوم في شهر ربيع الأول وخاصة يوم 12 من شهر ربيع الأول، فيكون الاحتفال بهذا اليوم كنوع من الفرحة بميلاد رسول الله سيدنا محمد، وتدوم الاحتفالات ليوم فقط وتنتهي بانتهاء اليوم، فمن مظاهر الاحتفال عند المسلمين القيام بحلقاتمدح للرسول وذكر محاسنه وصفاته، وأيضاً من أهم مظاهر الاحتفال تناول الأنواع المختلفة من الحلوى وهذه الظاهرة تراث شعبي قديم.

موعد المولد النبوي الشريف
صرح معمل الأبحاث للشمس الذي يكون موجود بمعهد الفلك بالميعاد المحدد للمولد النبوي الشريف، ويكون يوم المولد هو 12 من ربيع الأول الذي يكون يوم سبت، هذا بالنسبة للتاريخ الهجري، أما بالنسبة للميعاد بالتاريخ الميلادي فيوافق يوم 8 من شهر نوفمبر القادم.قام معمل الأبحاث الشمس الموجود في معهد الفلك بكشف موعد المولد النبوي الشريف، ومن المعتاد دائماً أن المسئول عن تحديد وإعلان هذا اليوم هي دار الإفتاء المصرية.

الدول التي تقوم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف
نجد أن هناك الكثير من الدول التي تهتم بالحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، ومن هذه الدول دولة العراق، ومصر، الجزائر، المغرب، تونس، سوريا، فلسطينـ الكويت، الأردن،وأيضاً السودان وليبيا والكثير من الدول الأخرى، فيكون الاحتفال في هذه الدول عن طريق أخذ هذا اليوم عطلة رسمية ويقوم الجميع بالاجتماع والاحتفال وتناو الحلوى التي عرفت باسم حلوى المولد.

موعد المولد النبوي الشريف فلكياً
أعلنت دار الإفتاء أن الهلال الخاص بشهر ربيع الأول سيبدأ في الظهور بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة 5:38 بتوقيت القاهرة، ويكون ميعاد حدوث هذا الاقتران يوافق يوم 29 من شهر صفر، وفي هذا اليوم سوف تتم رؤية الهلال، وليس هذا فقط بل يتم التأكد مرة أخرى من ظهور الهلال في المملكة العربية السعودية، وبعدها يتم الإعلان عن الموعد الدقيق للمولد النبوي الشريف.

فلكيا موعد المولد النبوي الشريف في مصر والدول العربية

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