رئيس جامعة جنوب الوادي: لا زيادة في رسوم المدن الجامعية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عدم زيادة رسوم الاقامة والتغذية بالمدن الجامعية، بجامعة جنوب الوادي، عما كان يسدده الطالب العام الماضي، وهو مبلغ 350 جنيهًا فقط.

كما شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ختام فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. والتي اقيمت خلال الفترة من 23 – 24 سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات في ظل اتجاه الدولة والجامعة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات مشيرا الى أن هذه الدورات تساهم في اكتساب المهارات وأيضا في تدريب أساتذة قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم الجامعي.

وأعلن رئيس الجامعة أن الجامعة بصدد مقترح لإنشاء مبنى للامتحانات الإلكترونية يستوعب حوالي 6000 طالب وطالبه خلال الامتحانات الإلكترونية.

ومن جانبه قدم الدكتور خلف الدين عثمان الاستاذ بجامعة الازهر الشكر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على التعاون والدعم لإقامة هذه الدورات وحيا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة على التنظيم والالتزام والمشاركة الفعالة من المتدربين.

وأكد الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي انه تم خلال اليوم الثاني استعراض استراتيجيات حل المشكلات والعصف الذهني والتعلم التعاوني والتدريس بالعروض العملية والتدريس بالمشروع والعروض الالكترونية وتقويم الاداء التدريسي.

شارك بالدورة التدريبية عدد 25 من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتوجه الدكتور طارق الكاشف بالشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم لإقامة مثل هذه الدورات التي تساهم في تأهيل المراجعين الخارجيين بالجامعة.

وفى ختام الدورة قام رئيس الجامعة بإهداء شهادة تقدير للدكتور خلف الدين عثمان تقديرا لجهوده خلال الدورة.

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