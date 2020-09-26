ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد طنطا اليوم

يلاقي نادي الأهلي نظيره طنطا في الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي "السلام" ضمن منافساات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.





وتوج الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه قبل جولتين من مباراته اليوم أمام طنطا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطنطا:-

1- الأهلي 76 نقطة. 2- الزمالك 58 نقطة. 3- بيراميدز 54 نقطة. 4- المقاولون العرب 49 نقطة. 5- انبي 41 نقطة. 6- سموحة 40 نقطة. 7- المقاصة 40 نقطة 8- الاتحاد السكندري 38 نقطة. 9- طلائع الجيش 34 نقطة. 10- نادي أسوان 34 نقطة. 11- الإنتاج الحربي 34 نقطة 12- الإسماعيلي 31 نقطة. 13- الجونة 31 نقطة. 14- المصري 30 نقطة. 15- حرس الحدود 30 نقطة. 16- وادي دجلة 28 نقطة. 17- نادي مصر 20 نقطة. 18- طنطا 18 نقطة.



