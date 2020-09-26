تسجيل 4 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت السلطات الصحية الجزائرية، 4 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة الوباء جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي للفيروس، إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50754، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح أن عدد الوفيات بلغ 1707 حالات، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35654 شخصا بعد تعافي 110 مرضى اليوم الماضي.