إصابات كورونا تتخطى الـ720 ألفا في المكسيك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ذكرت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم السبت، بأن إصابات فيروس كورونا تخطت الـ720 ألف حالة في البلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

 

وأعلنت الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 705 آلاف و263 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 74348 شخصا.

 

وقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات، وفقًا لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

 

ويذكر أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالميا.

 

 

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