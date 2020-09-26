استدعاء مجموعة من أبرز نجوم بوليوود في تحقيق عن المخدرات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
ديبيكا بادوكون
ديبيكا بادوكون
وكالات
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تستجوب السلطات الهندية مجموعة من أبرز الممثلين في تحقيق واسع النطاق عن المخدرات أحدث صدمة في قطاع السينما وتصدر عناوين الأخبار.

ويحقق مسؤولون من مكتب مكافحة المخدرات في مزاعم تعاطي بعض الممثلين مواد مخدرة الشهر الماضي مرتبطة بموت الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينغ راجبوت الذي عثر عليه ميتا في منزله في يونيو تموز.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المكتب سيستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، أحد أشهر الممثلات في الهند، يوم السبت.

ولم يرد مسؤولون من المكتب في مومباي على طلب من رويترز للتعقيب.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن بادوكون (34 عاما) شوهدت وهي تصل إلى مومباي في وقت متأخر يوم الخميس قبيل استجوابها يوم السبت. ولم يتسن الوصول إليها أو لممثلين عنها للتعقيب.

واستجوب المكتب بالفعل عدة مشاهير بقطاع السينما هذا الأسبوع في مومباي منهم منتجون ومديرو مواهب ومصمم أزياء.

وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون لرويترز إن التحقيق يهدف للكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات.


وسجلت شرطة مومباي وفاة راجبوت في البداية على أنها طبيعية بينما وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها انتحار. لكن جهاز الشرطة الاتحادي يحقق الآن لاشتباهه في وجود جريمة.

وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على الممثلة ريا تشاكرابورتي صديقة راجبوت في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة الانتماء ”إلى عصابة للمخدرات“ وذلك وفقا لما ورد في نسخة من طلب إطلاق سراحها بكفالة.



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