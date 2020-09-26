رئيس جامعة سوهاج يوضح تفاصيل اندلاع النار في بئر جرجا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل اندلاع نار في بئر مياه، قائلًا إن بعض أهالي المحافظة يحفرون في المناطق الصحراوي حول الأراضي الزراعية للحصول على مياه جوفية لري الأراضي.

وأضاف عزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "مجموعة من المزارعين في منطقة ميت خلاف، بدأوا حفر بئر، وبعدما وصل إلى 200 متر تدفقت المياه الجوفية وخرجت إلى سطح الأرض، ثم اندلعت النيران".

وتابع: "تفسير ما حدث من الناحية العلمية، أن المياه تكون موجودة تحت ضغط شديد، وعندما يخف الضغط، تندفع المياه بشكل كبير إلى سطح الأرض، ويخرج الغاز مشتعلًا في حالة وجود حرارة، وهو ما يعني ان هذه المنطقة قد تكون تحتوي على خزان غاز طبيعي تحت الأرض، وإذا حدث فإنه سيكون على بعد 800 أو 900 متر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بئر جرجا اندلاع حريق االفجر

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون

منذ ساعة و 15 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي محطة مياه سوهاج الجديدة بتكلفة 180 مليون جنيه وعلى مساحة 21 فدان (صور)

أهالي عزبة سعودي بالفيوم: نستخدم مياه جوفية ملوثة بالصرف الصحي

خبير مائي: مصر تمتلك أهم وأكبر خزان مياه جوفية (فيديو)

خبير: مصر بها خزان مياه جوفية يمتد لـ3 دول (فيديو)

رئيس جامعة سوهاج عن اندلاع نار في بئر مياه: "احتمال يكون غاز"

شاهد| اشتعال النيران لـ48 ساعة في بئر مياه بجرجا.. وأنباء عن اكتشاف غاز

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:47 ص

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

04:45 ص

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

07:30 ص

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»