تعرف على موعد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
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يقدم الموسيقار  الكبير عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا فى دار الأوبرا المصرية 20 أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، كما من المقرر أن يقدم الدور الكبير أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى.

ومن أهم المقطوعات التي سيقدمها الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

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