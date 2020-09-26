حفل لفرقة الموسيقات العسكرية والوطنية بالأوبرا غدا





تنظم الأوبرا المصرية حفلًا لفرقة الموسيقات العسكرية، غدًا على مسرح النافورة.





ويتضمن الحفل مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد، فرحة النصر ، كانوا الخيالة ، هايلاند ، النجوم والشرائط.





كما تقدم الفرقة ألحان: الرحلة ، هدية العيد ، فينال ، ريديسكي ، طوف وشوف ، يا مسافر وحدك ، لحن الخلود وغيرها .





وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن فرقة الموسيقات العسكرية تحرص دائماً على مشاركة جموع المصريين فى مختلف الإحتفالات الوطنية والقومية.

وأشارت إلى أن تقديمها عروضاً ضمن الأنشطة الثقافية والفنيةإضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن.





