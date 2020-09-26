دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بفيديو لها أثناء رفعها أوزانا ضخمة من الأثقال

فاجأت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بمقطع فيديو جديد لها أثناء رفعها الأثقال وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت الشربيني على الصورة قائلة :"العودة إلى المسار الصحيح".

ولاقى الفيديو تفاعل كبيرًا بين متابعي الفنانة وجمهورها الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.





وانتهت دينا الشربينى مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «30 مارس»، الذى تتعاون خلاله مع كل من الفنانين، أحمد الفيشاوى، وخالدالصاوى، وإنجى المقدم، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، وندى موسى، وأسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف حميد المدنى، ومن إخراج أحمدخالد موسى.



