محمد المجذوب يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته المقبلة وسر تفائله بها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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يعكف الفنان السوري محمد المجذوب، على التحضير لأغنية جديدة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث كليباته "ماضي أسود".

وكشف المجذوب تفاصيل العمل الجديد في تصريحات لـ "الفجر الفني"، قائلًا إنه متفائل بهذه الأغنية لأنه يتعاون من خلالها مع فريق عمل مميز.

وأشار إلى أن الأغنية من كلمات حياة إسبر وفضل سليمان ومن توزيع فادي جيجي، وهذا الفريق يحب العمل معه جدًا.

يذكر أن محمد المجذوب مازال يحصد ثمار نجاح أحدث أعماله الغنائية المصورة ماضي أسود والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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