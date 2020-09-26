أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن حالة الطقس اليوم السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وقالت الهيئة في بيانها، إن نسبة الرطوبة ارتفعت لتصل إلى 73 %، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع حرارة الطقس.



وأوضحت، أن البلاد تشهد طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.



وأكدت، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، بينما يكون حارا على شمال الصعيد.



وليلا، توقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف على معظم أنحاء البلاد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، وهي شبورة صباحا مع سقوط أمطار خفيفة 30% على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية، كما تكون الرياح نشطه على جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 33

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35