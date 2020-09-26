عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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رغم تواجد اتفاق بين النادي الأهلى ومحمد إبراهيم، لاعب مصر للمقاصة، للظفر بخدمات اللاعب خلال الصيف المقبل، إلا أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بسبب العروض الخليج.

وتلقى مصر المقاصة خلال الساعات القليلة الماضية، عدة عروض من الأندية السعودية والإماراتية للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفي الفترة السابقة ظهر رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب، بداية من الموسم الجديد، بعد تقديمه أداء مميز مع الفريق الفيومي خلال الموسم الجاري.

وقد تفاوض فريق النصر مع وكيل محمد إبراهيم لمعرفة رأيه في فكرة الإنتقال إلى صفوف الفريق السعودي بداية من الموسم المقبل.

ويترقب مسؤولي القلعة الحمراء عقد جلسة مع إدارة النادى الفيومى لحسم ملف اللاعب خوفا من الإغراءات الخليجية التى تهدد حسم الصفقة.

ورحل محمد إبراهيم عن صفوف نادي الزمالك، إلي مصر المقاصة فى صفقة انتقال حر من القلعة البيضاء، بعد خلافات مع الإدارة الفريق الأبيض.

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