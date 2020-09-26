تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أظهر أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، عن وجود أزمة في عقده مع القلعة الحمراء، موضحاً حصوله على وعد من رئيس النادي محمود الخطيب لحلها في أسرع وقت.

وتقع الأزمة مع الشيخ والأحمر بسبب الراتب الموقع في عقده اللاعب، الذي جاء أقل مما اتفق عليه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وجاءت الأزمة وقت رحيل اللاعب معارا للإتفاق السعودي قبل أكثر من عامين، حيث قام بتمديد عقده مع الأحمر قبل انتقاله للفريق السعودي، واتفق مع عبدالحفيظ على المقابل المادي، لكنه فوجئ بالمبلغ الوارد بعقده مع الفريق بقيمة أخرى.

وحاول اللاعب كثير خلال الموسمين الماضيين مع مسؤولي النادي الأهلي، لحل لهذه الأزمة ووضع القيمة المالية التي وُعد بها عبدالحفيظ، لكن ذلك لم يحدث حتى وقتنا الحالي.

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